Sofra Tarifi
MALZEMELER
275 gram bitter çikolata
175 gram margarin
5 adet yumurta
10 çorba kaşığı toz şeker
5 çorba kaşığı un
Yarım paket vanilya
Üzerine:
Krema ve çikolata sos
YAPILIŞI
Margarin ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Un, yarım paket vanilya ve 5 adet yumurtanın sarısını ilave edip, karıştırın. Ayrı bir yerde 10 çorba kaşığı toz şeker ve yumurta aklarını mikserle çırpın. Ilınan çikolatalı karışıma ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırın. Yuvarlak bir kek kalıbına hamuru boşaltın. 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra, krema ve çikolata sos ile servis yapın.