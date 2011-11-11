Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Un, yarım paket vanilya ve 5 adet yumurtanın sarısını ilave edip, karıştırın. Ayrı bir yerde 10 çorba kaşığı toz şeker ve yumurta aklarını mikserle çırpın. Ilınan çikolatalı karışıma ekleyin. Tahta bir kaşıkla karıştırın. Yuvarlak bir kek kalıbına hamuru boşaltın. 200 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra, krema ve çikolata sos ile servis yapın.