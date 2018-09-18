DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ev Yapımı Çikolata

Ev Yapımı Çikolata

Ev Yapımı Çikolata
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram gün kurusu kayısı

1 çorba kaşığı tepeleme kakao

1 tatlı kaşığı tepeleme tarçın

2 çorba kaşığı tahin

1 çay bardağı çekilmiş badem veya fındık içi



ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:

Mavi haşhaş

YAPILIŞI

Kayısıları yıkayıp bir taşım kaynattıktan sonra süzün ve bir kaba alın. Kakao, tarçın ve tahini ekleyip blenderden geçirin. Püre kıvamına gelince badem veya fındık ekleyip spatula ile iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı pişirme kağıdı ile sucuk şeklinde rulo yapın. Form verdikten sonra açıp tüm yüzeye mavi haşhaş dökün. Pişirme kağıdı ile tekrar sarın, derin dondurucuda en az 6 saat bekletip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Yulaflı Parfe
Yulaflı Parfe
Unsuz Pancake
Unsuz Pancake
Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake
Kupta Pişmeyen Limonlu Cheesecake
Tahinli Pekmezli İncir Tatlısı
Tahinli Pekmezli İncir Tatlısı
Hurmalı Brownie
Hurmalı Brownie
Gül Tatlısı
Gül Tatlısı
Dutlu Sorbe
Dutlu Sorbe
Orman Meyveli Pavlova
Orman Meyveli Pavlova

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN