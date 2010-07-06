Fındıklı Çikolata

Sofra Tarifi

Fındığı yağlı kağıt üzerine alın. Su ve pudra şekerini karıştırıp fındığın üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kavurun. Fırından alıp, soğuması için dinlendirin. Bitter çikolatayı bir kaba alın. Bu kabı su dolu geniş bir kabın içine oturtun. Kısık ateşte, karıştırarak çikolatayı eritin. İçine soğumuş fındığı ilave edip karıştırın. Kaşık yardımıyla karışımdan parçalar alıp, yağlı kağıt üzerine koyun. Soğuyunca servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bitter çikolata yerine sütlü veya beyaz çikolata ile de hazırlayabileceğiniz gibi, fındık yerine ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz.