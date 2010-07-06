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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Fındıklı Çikolata

Fındıklı Çikolata

Fındıklı Çikolata
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram bitter çikolata

100 gram fındık

1 çay bardağı su

3 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Fındığı yağlı kağıt üzerine alın. Su ve pudra şekerini karıştırıp fındığın üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kavurun. Fırından alıp, soğuması için dinlendirin. Bitter çikolatayı bir kaba alın. Bu kabı su dolu geniş bir kabın içine oturtun. Kısık ateşte, karıştırarak çikolatayı eritin. İçine soğumuş fındığı ilave edip karıştırın. Kaşık yardımıyla karışımdan parçalar alıp, yağlı kağıt üzerine koyun. Soğuyunca servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bitter çikolata yerine sütlü veya beyaz çikolata ile de hazırlayabileceğiniz gibi, fındık yerine ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz.
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