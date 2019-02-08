Fırında Armut Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutları soyun. Fırın kabına sıralayın. Üzerine baharatları ilave edin. Şeker ve suyu ayrı bir kaba alıp, ılınana kadar ısıtıp, şekerin erimesini sağlayın. Armutların üzerine dökün. Pekmezi de üzerine gezdirin. Folyo kağıdıyla kaplayın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuyunca ev yapımı ya da hazır çikolata sos ile servis yapabilirsiniz.