DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Fırında Armut Tatlısı

Fırında Armut Tatlısı

Fırında Armut Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 45 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet armut

1 adet kabuklu tarçın

2 adet yıldız anason

4 adet karanfil

1 su bardağı su

1 su bardağı tozşeker

1 çay bardağı pekmez


YAPILIŞI

Armutları soyun. Fırın kabına sıralayın. Üzerine baharatları ilave edin. Şeker ve suyu ayrı bir kaba alıp, ılınana kadar ısıtıp, şekerin erimesini sağlayın. Armutların üzerine dökün. Pekmezi de üzerine gezdirin. Folyo kağıdıyla kaplayın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuyunca ev yapımı ya da hazır çikolata sos ile servis yapabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çıkolatalı Mus
Çıkolatalı Mus
Kestane Kremalı Pasta
Kestane Kremalı Pasta
Frambuaz Kremalı Çikolatalı Cupcake
Frambuaz Kremalı Çikolatalı Cupcake
Portakallı Balkabağı Tatlısı
Portakallı Balkabağı Tatlısı
Frambuaz Soslu Muhallebi
Frambuaz Soslu Muhallebi
Muzlu Rulo Pasta
Muzlu Rulo Pasta
Ananaslı ve Hindistan Cevizli Tatlı
Ananaslı ve Hindistan Cevizli Tatlı
Çikolatalı yumurta tatlısı
Çikolatalı yumurta tatlısı

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN