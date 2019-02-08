Fırında Armut Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet armut
1 adet kabuklu tarçın
2 adet yıldız anason
4 adet karanfil
1 su bardağı su
1 su bardağı tozşeker
1 çay bardağı pekmez
YAPILIŞI
Armutları soyun. Fırın kabına sıralayın. Üzerine baharatları ilave edin. Şeker ve suyu ayrı bir kaba alıp, ılınana kadar ısıtıp, şekerin erimesini sağlayın. Armutların üzerine dökün. Pekmezi de üzerine gezdirin. Folyo kağıdıyla kaplayın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuyunca ev yapımı ya da hazır çikolata sos ile servis yapabilirsiniz.