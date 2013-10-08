DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Fırında Dondurma Tarifi

Fırında Dondurma Tarifi

Fırında dondurma tarifi dize biraz ilginç gelebilir. Sıcak servis yapacağınız bu tatlı tadıyla sizi büyüleyecektir. Fırında dondurma nasıl yapılır?
Fırında Dondurma Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet vanilyalı pandispanya

2 adet yumurtanın akı

4 çorba kaşığı toz şeker

4 top vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

İlk olarak yumurta aklarını, mikserle çırparak köpürtün. İçine 3 çorba kaşığı toz şeker ilave edip çırpmaya devam edin. Vanilyalı pandispanyadan, su bardağı ile 2 adet daire çıkarın. Isıya dayanıklı bir tabağa alın. Dondurmayı pandispanyanın üzerine paylaştırın. Şekerli köpük ile dondurmanın üzerini kaplayın. Kalan toz şekeri üzerlerine serpin. Önceden ısıtılmış 270 derece fırında, 2 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN