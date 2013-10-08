Fırında Dondurma Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak yumurta aklarını, mikserle çırparak köpürtün. İçine 3 çorba kaşığı toz şeker ilave edip çırpmaya devam edin. Vanilyalı pandispanyadan, su bardağı ile 2 adet daire çıkarın. Isıya dayanıklı bir tabağa alın. Dondurmayı pandispanyanın üzerine paylaştırın. Şekerli köpük ile dondurmanın üzerini kaplayın. Kalan toz şekeri üzerlerine serpin. Önceden ısıtılmış 270 derece fırında, 2 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.