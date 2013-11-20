Fırında Elmalı Müsli Tarifi

Öncelikle yulaf ezmesi, ince kıyılmış fındık, esmer şeker, tereyağı, fıstık ezmesi ve tarçını, çatalla ekmek kırıntısı görünümü alacak biçimde karıştırın. Kullanırken parmaklar arasında serpiştirilebilecek kıvamda olmalıdır (fazla gelen karışımı kapaklı bir kavanoza koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz).

Elmayı soyup, ortasını çıkartın ve 2-3 cm'lik küpler halinde doğrayın. Elmaları yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavada şeker ve tarçınla 5 dakika soteleyin. Daha sonra yağlanmış küçük bir fırın kabına bastırmadan dizin. Üzerine kuru üzüm ve önceden hazırladığınız yulaflı karışımdan 1 bardak (aradan elmalar görünecek biçimde) dökün. 15-20 dakika (üzeri kızarıncaya kadar) önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.