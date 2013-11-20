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Fırında Elmalı Müsli Tarifi

Fırında elmalı müsli tarifi televizyon karşısında yiyebileceğiniz enfes bir tatlıdır. Fırında elmalı müsli nasıl yapılır merak ediyorsanız sizin için anlattık.
Fırında Elmalı Müsli Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet elma

1 çorba kaşığı esmer şeker

1/4 tatlı kaşığı toz tarçın

1 çorba kaşığı kuru üzüm (önceden suda bekletilmiş)



Üzerine:

1 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım su bardağı ince kıyılmış fındık

1/4 su bardağı esmer şeker

1/4 su bardağı yumuşatılmış tereyağı

1/4 su bardağı fıstık ezmesi

1/4 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Öncelikle yulaf ezmesi, ince kıyılmış fındık, esmer şeker, tereyağı, fıstık ezmesi ve tarçını, çatalla ekmek kırıntısı görünümü alacak biçimde karıştırın. Kullanırken parmaklar arasında serpiştirilebilecek kıvamda olmalıdır (fazla gelen karışımı kapaklı bir kavanoza koyarak buzdolabında saklayabilirsiniz).
Elmayı soyup, ortasını çıkartın ve 2-3 cm'lik küpler halinde doğrayın. Elmaları yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavada şeker ve tarçınla 5 dakika soteleyin. Daha sonra yağlanmış küçük bir fırın kabına bastırmadan dizin. Üzerine kuru üzüm ve önceden hazırladığınız yulaflı karışımdan 1 bardak (aradan elmalar görünecek biçimde) dökün. 15-20 dakika (üzeri kızarıncaya kadar) önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
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