Fırında Kirazlı Sufle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vanilya çubuğunu ortadan ikiye kesip, bıçağın tersi ile tohumları sıyırın ve sos tenceresine alın. Üzerine krema ilave edip, ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde yumurta sarılarını çırpıp, üzerine 80 gram pudra şekerini yavaş yavaş ekleyin ve çırpmaya devam edin. Vanilyalı karışımı azar azar ve çırparak ilave edin. Tereyağı ile yağlanmış 4 adet fırın kabına pay edin. Yıkayıp kuruladığınız kirazları saplarıyla birlikte kapların üzerilerine yerleştirin. Kalan pudra şekerini üzerilerine serpip, kalan tereyağını pay edin ve fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında hafif sararana dek 20-25 dakika pişirin.