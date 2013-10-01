Fırında Kremalı Elma Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1/4 su bardağı +2 çorba kaşığı
eritilmiş tereyağı
1/4 su bardağı rom
1/4 su bardağı elma suyu
Yarım su bardağı esmerşeker
2 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı krema
2 çay kaşığı zencefil
2 çay kaşığı un
Yarım su bardağı kıyılmış ceviz
1 çay kaşığı rendelenmiş
limon kabuğu
6 adet incir
Yarım su bardağı konserve veya taze
vişne l 4 adet golden elma
Servis için: Krema veya kaymak
YAPILIŞI
1/4 su bardağı tereyağı, rom ve elma suyunu iyice karıştırın. Ayrı bir yerde esmer şeker, yumurta sarısı, krema, zencefil, un, rendelenmiş limon kabuğu, ceviz, doğranmış incir ve vişneyi karıştırın. Elmaların üst kısımlarından kesip, kabuklarını soymadan çekirdek yataklarını çıkarın. İçlerine cevizli karışımdan doldurun. Elmaların her tarafına 2 çorba kaşığı tereyağı sürün. Romlu karışımı elmaların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika pişirin. Krema veya kaymak ile servis yapın