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Fırında Kremalı Elma Tarifi

Fırında kremalı elma tarifi ... Leziz tarifi ile fırında kremalı elma nasıl yapılır?
Fırında Kremalı Elma Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/4 su bardağı +2 çorba kaşığı

eritilmiş tereyağı

1/4 su bardağı rom

1/4 su bardağı elma suyu

Yarım su bardağı esmerşeker

2 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı krema

2 çay kaşığı zencefil

2 çay kaşığı un

Yarım su bardağı kıyılmış ceviz

1 çay kaşığı rendelenmiş

limon kabuğu

6 adet incir

Yarım su bardağı konserve veya taze

vişne l 4 adet golden elma

Servis için: Krema veya kaymak

YAPILIŞI

1/4 su bardağı tereyağı, rom ve elma suyunu iyice karıştırın. Ayrı bir yerde esmer şeker, yumurta sarısı, krema, zencefil, un, rendelenmiş limon kabuğu, ceviz, doğranmış incir ve vişneyi karıştırın. Elmaların üst kısımlarından kesip, kabuklarını soymadan çekirdek yataklarını çıkarın. İçlerine cevizli karışımdan doldurun. Elmaların her tarafına 2 çorba kaşığı tereyağı sürün. Romlu karışımı elmaların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika pişirin. Krema veya kaymak ile servis yapın
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