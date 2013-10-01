Fırında Kremalı Elma Tarifi

Sofra Tarifi

1/4 su bardağı +2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı 1/4 su bardağı rom 1/4 su bardağı elma suyu Yarım su bardağı esmerşeker 2 adet yumurtanın sarısı 1 çorba kaşığı krema 2 çay kaşığı zencefil 2 çay kaşığı un Yarım su bardağı kıyılmış ceviz 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu 6 adet incir Yarım su bardağı konserve veya taze vişne l 4 adet golden elma Servis için: Krema veya kaymak

YAPILIŞI

1/4 su bardağı tereyağı, rom ve elma suyunu iyice karıştırın. Ayrı bir yerde esmer şeker, yumurta sarısı, krema, zencefil, un, rendelenmiş limon kabuğu, ceviz, doğranmış incir ve vişneyi karıştırın. Elmaların üst kısımlarından kesip, kabuklarını soymadan çekirdek yataklarını çıkarın. İçlerine cevizli karışımdan doldurun. Elmaların her tarafına 2 çorba kaşığı tereyağı sürün. Romlu karışımı elmaların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35 dakika pişirin. Krema veya kaymak ile servis yapın