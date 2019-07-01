Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Fırında Lavantalı Meyve Tarifi

Fırında Lavantalı Meyve Tarifi

Fırında lavantalı meyve tarifi duyulduğunda garip gelse de damakları eşsiz bir lezzetle süslüyor. Fırında lavantalı meyve tarifi nasıl yapılır diye merak edenler işte tarif...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti