Fırında Lavantalı Meyve Tarifi

1 çorba kaşığı taze lavanta
1 adet şeftali
1 adet nektarin
6 adet kayısı
6 adet kırmızı erik
10 adet kiraz
10 adet sarı kiraz
10 adet çilek
1 su bardağı böğürtlen
1 su bardağı yabanmersini
5 çorba kaşığı esmerşeker
Yarım limonun suyu
Şeftali, kayısı, nektarin ve kırmızı eriklerin çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Kirazların saplarını koparın. Çilekleri dörde bölün. Daha sonra meyveleri geniş bir fırın kabına alın. Üzerine yabanmersini ve böğürtlen ekleyin. Lavanta, şeker ve limon suyu katıp karıştırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında meyveler yumuşayana dek pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.