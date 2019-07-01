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Fırında Lavantalı Meyve Tarifi

Fırında lavantalı meyve tarifi duyulduğunda garip gelse de damakları eşsiz bir lezzetle süslüyor. Fırında lavantalı meyve tarifi nasıl yapılır diye merak edenler işte tarif...
Fırında Lavantalı Meyve Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı taze lavanta



1 adet şeftali



1 adet nektarin



6 adet kayısı



6 adet kırmızı erik



10 adet kiraz



10 adet sarı kiraz



10 adet çilek



1 su bardağı böğürtlen



1 su bardağı yabanmersini



5 çorba kaşığı esmerşeker



Yarım limonun suyu


YAPILIŞI

Şeftali, kayısı, nektarin ve kırmızı eriklerin çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Kirazların saplarını koparın. Çilekleri dörde bölün. Daha sonra meyveleri geniş bir fırın kabına alın. Üzerine yabanmersini ve böğürtlen ekleyin. Lavanta, şeker ve limon suyu katıp karıştırın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında meyveler yumuşayana dek pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.

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