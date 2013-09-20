Fırında Meyve Salatası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şeftali ve incirleri kabuklarıyla birlikte, çok büyük olmayacak şekilde doğrayın. Çilekleri ikiye bölün. Şeftali, incir ve çilekleri bir fırın kabına alın. Üzerine vişne ve böğürtlenleri koyun. Limonu önce ince halkalar halinde doğrayın. Daha sonra dörde bölün ve meyvelerin aralarına yerleştirin. Çubuk tarçın ve yıldız anasonu meyvelerin üzerine koyun. Toz şeker serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Yoğurt eşliğinde servis edin.