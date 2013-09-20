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Fırında Meyve Salatası Tarifi

Fırında meyve salatası tarifi ile istediğiniz meyve ile kendinize salatalar yapabilirsiniz. Peki fırında meyve salatası tarifi nasıl yapılır?
Fırında Meyve Salatası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 orta boy şeftali

4 adet incir

10 adet çilek

1 su bardağı vişne

Yarım su bardağı böğürtlen

Yarım limon

2 parça çubuk tarçın

2 adet yıldız anason

5 çorba kaşığı toz şeker



Üzerine:

Yoğurt

YAPILIŞI

Şeftali ve incirleri kabuklarıyla birlikte, çok büyük olmayacak şekilde doğrayın. Çilekleri ikiye bölün. Şeftali, incir ve çilekleri bir fırın kabına alın. Üzerine vişne ve böğürtlenleri koyun. Limonu önce ince halkalar halinde doğrayın. Daha sonra dörde bölün ve meyvelerin aralarına yerleştirin. Çubuk tarçın ve yıldız anasonu meyvelerin üzerine koyun. Toz şeker serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Yoğurt eşliğinde servis edin.
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