Fırında Meyve Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet portakal
1 adet kırmızı elma
1 adet armut
1 su bardağı vişne
1 çay bardağı frambuaz
1 su bardağı toz şeker
Üzeri için:
1 su bardağından 2 parmak eksik un
100 gram tereyağı (derin dondurucuda 20 dakika bekletilmiş)
Yarım su bardağı orta kalınlıkta çekilmiş fındık
1 çay bardağı toz şeker
2 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı
YAPILIŞI
Portakalın suyu sıkın. Elma ve armudu soyup, dilimleyin. Bir tavaya alıp portakal suyu ile birlikte bir-iki dakika pişirin. Üzerine şeker ilave edip 2 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp vişne ve frambuaz ekleyin. Daha sonra meyveli karışımı bir fırın kabına aktarın. Üzeri için un, dondurulmuş tereyağı, fındık ve toz şekeri blendere alın. Hamur haline getirmeden kum gibi olacak şekilde çekin. Karışıma elinizle dokunmadan meyvelerin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında üzeri kızarana kadar tutun. Fırından alıp kıyılmış antep fıstığı ile süsleyin. Ilık olarak servis yapın.