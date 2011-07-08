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Fırında Meyve Tatlısı

Fırında Meyve Tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet portakal

1 adet kırmızı elma

1 adet armut

1 su bardağı vişne

1 çay bardağı frambuaz

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

1 su bardağından 2 parmak eksik un

100 gram tereyağı (derin dondurucuda 20 dakika bekletilmiş)

Yarım su bardağı orta kalınlıkta çekilmiş fındık

1 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı

YAPILIŞI

Portakalın suyu sıkın. Elma ve armudu soyup, dilimleyin. Bir tavaya alıp portakal suyu ile birlikte bir-iki dakika pişirin. Üzerine şeker ilave edip 2 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp vişne ve frambuaz ekleyin. Daha sonra meyveli karışımı bir fırın kabına aktarın. Üzeri için un, dondurulmuş tereyağı, fındık ve toz şekeri blendere alın. Hamur haline getirmeden kum gibi olacak şekilde çekin. Karışıma elinizle dokunmadan meyvelerin üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında üzeri kızarana kadar tutun. Fırından alıp kıyılmış antep fıstığı ile süsleyin. Ilık olarak servis yapın.
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