Fırında Peynirli Armut

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Armutları boylamasına ikiye kesip, 16 parça elde edin ve çekirdek yataklarını hafifçe oyun. Rokfor peyniri ve labne peynirini çatal yardımıyla ezerek karıştırın ve armutların ortalarına pay edin. Fırın tepsisine yerleştirip, suyu tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, armutlar yumuşayana dek pişirin. Fırından alıp, armutlar sıcakken üzerilerine bal gezdirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.