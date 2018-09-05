Fırında Peynirli Armut

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet küçük boy armut
100 gram rokfor peyniri
100 gram labne veya lor peyniri
1 çay bardağı su
100 gram bal
YAPILIŞI
Armutları boylamasına ikiye kesip, 16 parça elde edin ve çekirdek yataklarını hafifçe oyun. Rokfor peyniri ve labne peynirini çatal yardımıyla ezerek karıştırın ve armutların ortalarına pay edin. Fırın tepsisine yerleştirip, suyu tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, armutlar yumuşayana dek pişirin. Fırından alıp, armutlar sıcakken üzerilerine bal gezdirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.