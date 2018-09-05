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Fırında Peynirli Armut

Fırında Peynirli Armut
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet küçük boy armut

100 gram rokfor peyniri

100 gram labne veya lor peyniri

1 çay bardağı su

100 gram bal

YAPILIŞI

Armutları boylamasına ikiye kesip, 16 parça elde edin ve çekirdek yataklarını hafifçe oyun. Rokfor peyniri ve labne peynirini çatal yardımıyla ezerek karıştırın ve armutların ortalarına pay edin. Fırın tepsisine yerleştirip, suyu tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, armutlar yumuşayana dek pişirin. Fırından alıp, armutlar sıcakken üzerilerine bal gezdirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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