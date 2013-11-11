DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Fırında Pişirilmiş Elma Dolgulu Ananas Tarifi

Fırında Pişirilmiş Elma Dolgulu Ananas Tarifi

Adı uzun gelse de sofranıza değişiklik katacak fırında pişirilmiş elma dolgulu ananas nasıl yapılır? Enfes tadıyla fırında pişirilmiş elma dolgulu ananas tarifi...
Fırında Pişirilmiş Elma Dolgulu Ananas Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ananas

2 su bardağı su

1 su bardağı+4 çorba kaşığı toz şeker

2 adet vanilya çubuğu, 2 adet elma

4 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tarçın



Üzeri için:

4 top vanilyalı dondurma


YAPILIŞI

Ananası enlemesine ortadan ikiye kesin. Orta kısımlarını çıkarıp kenara kaldırın. Su ve toz şekeri bir kaba alın. İçine ananasları yerleştirin. Vanilya çubuklarını ikiye kesip, içlerini kazıyarak çıkarın ve kaba ekleyin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 40 dakika pişirin.

Elmaların kabuklarını temizleyip rendeleyin. Tereyağında kavurup, tarçın ekleyin. Fırından aldığınız ananasların ortalarına elmalı karışımı pay edin. Üzerlerine 2 'şer top vanilyalı dondurma yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN