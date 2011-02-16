Fırında Meyve Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı dondurulmuş frambuaz
2 su bardağı dondurulmuş böğürtlen
1 su bardağı dondurulmuş
yaban mersini
4 çorba kaşığı esmer şeker
Yarım su bardağı çekilmiş ceviz
10 adet pötibör bisküvi
2 dal fesleğen
YAPILIŞI
Bir fırın kabına frambuaz, böğürtlen ve yaban mersinlerini koyup üzerine esmer şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında meyveler yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerine blenderden geçirilip cevizle karıştırılmış pötibör bisküvileri serpin. Yeniden fırına verin. Birkaç dakika sonra çıkarıp fesleğen yaprakları ile süsledikten sonra servis yapın.