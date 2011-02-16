Fırında Meyve Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir fırın kabına frambuaz, böğürtlen ve yaban mersinlerini koyup üzerine esmer şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında meyveler yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Fırından çıkarıp üzerine blenderden geçirilip cevizle karıştırılmış pötibör bisküvileri serpin. Yeniden fırına verin. Birkaç dakika sonra çıkarıp fesleğen yaprakları ile süsledikten sonra servis yapın.