Fırınlanmış Elma Dilimleri Tarifi

Fırın tepsisine 1 çorba kaşığı esmer şeker serpin. Kalan 2 çorba kaşığı esmer şeker, mısır gevreği, tarçın, zencefil ve toz karanfili robottan geçirin. Bademleri de ilave ederek, tekrar robottan geçirin ve başka bir kaba alın. Elmaların kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın. İri dilimler halinde doğrayın. Yumurta ve sütü çırpın. Elmaları önce sütlü yumurtaya, sonra mısır gevrekli karışıma bulayıp, esmer şeker serpilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Dilerseniz vanilyalı dondurma ile birlikte servis yapın.