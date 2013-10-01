DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Fırınlanmış Elma Dilimleri Tarifi

Fırınlanmış Elma Dilimleri Tarifi

Fırınlanmış elma dilimleri tarifi... Elmayla harikalar yaratacağınız fırınlanmış elma dilimleri nasıl yapılır?
Fırınlanmış Elma Dilimleri Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı esmer şeker

100 gram mısır gevreği

1 çay kaşığı tarçın

Yarımşar çay kaşığı zencefil ve

toz karanfil

100 gram file badem

4 adet elma

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı süt

YAPILIŞI

Fırın tepsisine 1 çorba kaşığı esmer şeker serpin. Kalan 2 çorba kaşığı esmer şeker, mısır gevreği, tarçın, zencefil ve toz karanfili robottan geçirin. Bademleri de ilave ederek, tekrar robottan geçirin ve başka bir kaba alın. Elmaların kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın. İri dilimler halinde doğrayın. Yumurta ve sütü çırpın. Elmaları önce sütlü yumurtaya, sonra mısır gevrekli karışıma bulayıp, esmer şeker serpilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın. Dilerseniz vanilyalı dondurma ile birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN