DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Flan (Kremalı krem karamel)

Flan (Kremalı krem karamel)

Flan (Kremalı krem karamel)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağından bir parmak fazla tatlı krema

3/4 su bardağı süt

3/4 su bardağı su

4 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya



Karamel için: 3/4 su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı su

YAPILIŞI

Yumurtaların sarılarını derin bir kapta çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Karamel için toz şekeri, tereyağı ve suyu bir tavaya alın. Şeker karamelize olana kadar suyunu çektirin. Karamelize işlemi bittiğinde sıcak fırın kaplarına pay edin. Daha önce hazırladığınız karışımı da fırın kaplarına paylaştırın. Derin ve geniş bir fırın tepsisinin içine sıcak su koyup kalıpları içine yerleştirin. 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuttuktan sonra meyve dilimleriyle servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN