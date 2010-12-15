Flan (Kremalı krem karamel)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların sarılarını derin bir kapta çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Karamel için toz şekeri, tereyağı ve suyu bir tavaya alın. Şeker karamelize olana kadar suyunu çektirin. Karamelize işlemi bittiğinde sıcak fırın kaplarına pay edin. Daha önce hazırladığınız karışımı da fırın kaplarına paylaştırın. Derin ve geniş bir fırın tepsisinin içine sıcak su koyup kalıpları içine yerleştirin. 170 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Soğuttuktan sonra meyve dilimleriyle servis yapın.