Frambuaz Kremalı Çikolatalı Cupcake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı yoğurt
2 su bardağı un
1 çay bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Frambuazlı Krema Için:
1 su bardağı frambuaz
200 gram mascarpone peyniri
1 çay bardağı pudraşekeri
YAPILIŞI
Yumurta ve tozşekeri mikserin yüksek devriyle çırpın. Daha sonra hızını biraz düşürüp, sıvıyağı ilave edin ardından yoğurdu ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilya ilave edip karıştırın. Hamuru cupcake kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. 20 dakikanın sonunda kürdan batırın kürdan temiz çıktıysa fırından alın. Kürdan temiz çıkmadıysa biraz daha pişirin. Frambuazlı krema için frambuazları ezerek püre haline getirin. Bir karıştırma kabının içine mascarpone peynirini ve pudraşekeri koyup mikser ile çırpın. Ardından frambuaz püresini ekleyip biraz daha çırpın. Kremayı sıkma torbasına doldurup cupcake'lerin üzerlerine sıkın. Arzuya göre üzerine damla çikolata serpip, soğuk olarak servis yapın.