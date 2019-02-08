Frambuaz Kremalı Çikolatalı Cupcake

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve tozşekeri mikserin yüksek devriyle çırpın. Daha sonra hızını biraz düşürüp, sıvıyağı ilave edin ardından yoğurdu ekleyin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilya ilave edip karıştırın. Hamuru cupcake kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek pişirin. 20 dakikanın sonunda kürdan batırın kürdan temiz çıktıysa fırından alın. Kürdan temiz çıkmadıysa biraz daha pişirin. Frambuazlı krema için frambuazları ezerek püre haline getirin. Bir karıştırma kabının içine mascarpone peynirini ve pudraşekeri koyup mikser ile çırpın. Ardından frambuaz püresini ekleyip biraz daha çırpın. Kremayı sıkma torbasına doldurup cupcake'lerin üzerlerine sıkın. Arzuya göre üzerine damla çikolata serpip, soğuk olarak servis yapın.