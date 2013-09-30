Frambuaz Soslu Dondurmalı Beze Tarifi

Bezeleri servis tabağına yerleştirin. Frambuaz sosu hazırlayın. Meyveleri

küp doğrayın. Bezelerin iki yanına

meyve salatasını koyun. Her bezenin

üzerine bir top frambuazlı

dondurma yerleştirin. Daha

sonra dondurmanın üzerine

ve tabağın kenarına

frambuaz sosunu dökün.

Pudra şekeri ve kremayı

karıştırıp, krema sıkacağıyla

sosun üzerini süsleyin. Frambuaz sos için:

Yarım kg frambuaza 3/4 su bardağı

toz şeker ve arzu ederseniz 1 ölçek konyak ekleyin. İçine bir paket vanilya katın ve karıştırın.