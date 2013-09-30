Frambuaz Soslu Dondurmalı Beze Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 adet beze
Frambuaz sos
Yarım kg frambuazlı dondurma
Süslemek için:
1 paket hazır krema
2 çorba kaşığı pudra şekeri
Meyve salatası için:
2 adet elma 2 adet muz
3 dilim ananas
3 adet kivi
YAPILIŞI
Bezeleri servis tabağına yerleştirin. Frambuaz sosu hazırlayın. Meyveleri küp doğrayın. Bezelerin iki yanına meyve salatasını koyun. Her bezenin üzerine bir top frambuazlı dondurma yerleştirin. Daha sonra dondurmanın üzerine ve tabağın kenarına frambuaz sosunu dökün. Pudra şekeri ve kremayı karıştırıp, krema sıkacağıyla sosun üzerini süsleyin. Frambuaz sos için:Yarım kg frambuaza 3/4 su bardağı
toz şeker ve arzu ederseniz 1 ölçek konyak ekleyin. İçine bir paket vanilya katın ve karıştırın.