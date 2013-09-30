DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Frambuaz Soslu Dondurmalı Beze Tarifi

Frambuaz Soslu Dondurmalı Beze Tarifi

Frambuaz soslu dondurmalı beze tarifi ... Ekşi tadıyla frambuaz soslu dondurmalı beze nasıl yapılır?
Frambuaz Soslu Dondurmalı Beze Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet beze

Frambuaz sos

Yarım kg frambuazlı dondurma

Süslemek için:

1 paket hazır krema

2 çorba kaşığı pudra şekeri

Meyve salatası için:

2 adet elma 2 adet muz

3 dilim ananas

3 adet kivi

YAPILIŞI

Bezeleri servis tabağına yerleştirin. Frambuaz sosu hazırlayın. Meyveleri küp doğrayın. Bezelerin iki yanına meyve salatasını koyun. Her bezenin üzerine bir top frambuazlı dondurma yerleştirin. Daha sonra dondurmanın üzerine ve tabağın kenarına frambuaz sosunu dökün. Pudra şekeri ve kremayı karıştırıp, krema sıkacağıyla sosun üzerini süsleyin. Frambuaz sos için:Yarım kg frambuaza 3/4 su bardağı
toz şeker ve arzu ederseniz 1 ölçek konyak ekleyin. İçine bir paket vanilya katın ve karıştırın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN