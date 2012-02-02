Frambuaz Soslu Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaların akını ve sarısını ayırıp, ayrı kaplara alın. Aklarının üzerine toz şeker ekleyin ve kar gibi beyaz olana dek çırpın. Yumurta sarılarının üzerine eritilmiş beyaz çikolata, buzlu suda ıslatılmış ve eritilmiş jelatini ilave edin. Malzemeleri iyice karıştırın. Kremayı katın ve tekrar karıştırın. Yumurta aklarını ekledikten sonra tahta bir kaşıkla 1-2 kez karıştırın. 50 gram frambuaz sos ve frambuaz tanelerini ekleyin. Karışımı istediğiniz boyutlardaki parfe kalıplarının içine doldurun. Buzlukta 1 gece bekletin. Karamel tül için toz şeker, su ve limon suyunu yapışmaz yüzeyli bir tavada karıştırın. Toz şeker hafif kahverengileşmeye başlayınca tavayı ocaktan alın ve 2-3 dakika dinlendirin. Çatal yardımıyla hafif yağlanmış bir mermer tezgahın üzerine tel tel olacak şekilde atın. Dilediğiniz şekillerde katlayın. Buzluktan çıkardığınız parfe kabını sıcak suyun içinde biraz tuttuktan sonra ters çevirip parfeleri çıkarın. Servis tabağına aldığınız parfelerin üzerine veya yanına karamel tülü koyun. Mevsim meyveleri ve frambuaz sosla süsleyerek, servis yapın.