Frambuazlı Bavaruaz Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İlk olarak jelatinleri 1 çay bardağı soğuk suda bekleterek yumuşatın. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayırın.Yumurta sarılarının üzerine toz şekeri ekleyip beyazlaşıncaya kadar mikserleyin. Sütü kaynatıp bu karışıma yedirerek ekleyin. Soğuması için kenara alın. Frambuazları çatalla ezin ya da blenderden geçirin. Yumuşayan jelatinleri frambuaza ekleyip karıştırarak erimesini sağlayın. Diğer tarafta yumurta aklarını kuru cam veya porselen bir kaseye alın. Kremayı ekleyip kıvam alıncaya kadar mikserleyin. Soğuyan sütlü karışıma frambuaz ve yumurta akını ekleyip, metal bir kaşıkla karıştırın. Karışımı cam kaselere paylaştırın. Sertleşmesi için buzdolabında en az 2 saat bekletin. Frambuaz sos için toz şeker, mısır nişastası, su, limon suyu ve tuzu bir tencereye alıp karıştırın. Frambuazları ekleyip koyulaşana kadar pişirin. Buzdolabından çıkardığınız frambuazların ortasına birer top vanilyalı dondurma koyun. Üzerine frambuaz sos gezdirip, frambuaz ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.