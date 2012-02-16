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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Frambuazlı Kup

Frambuazlı Kup

Frambuazlı Kup
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı çırpılmış krema

2 çorba kaşığı frambuaz marmeladı

3 çorba kaşığı eritilmiş bitter çikolata

2 top çilekli dondurma

1 çorba kaşığı file antep fıstığı

2 dilim elma

1 dilim kivi

4 adet çilek

Süslemek için: Meyve

YAPILIŞI

Çırpılmış kremanın yarısını ayırın. Diğer yarısına frambuaz marmeladını karıştırın. Bardağa eritilmiş çikolatayı koyun. Üzerine sade kremayı aktarın. Meyveleri ve fıstığı serpiştirin. Dondurmayı koyun. En son frambuazlı kremayı koyun. Meyvelerle süsleyin.
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