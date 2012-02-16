Frambuazlı Kup

Sofra Tarifi

4 çorba kaşığı çırpılmış krema 2 çorba kaşığı frambuaz marmeladı 3 çorba kaşığı eritilmiş bitter çikolata 2 top çilekli dondurma 1 çorba kaşığı file antep fıstığı 2 dilim elma 1 dilim kivi 4 adet çilek Süslemek için: Meyve

YAPILIŞI

Çırpılmış kremanın yarısını ayırın. Diğer yarısına frambuaz marmeladını karıştırın. Bardağa eritilmiş çikolatayı koyun. Üzerine sade kremayı aktarın. Meyveleri ve fıstığı serpiştirin. Dondurmayı koyun. En son frambuazlı kremayı koyun. Meyvelerle süsleyin.