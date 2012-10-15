Frambuazlı Minik Çikolata Kapları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Çikolata kapları için:
Yarım su bardağı rendelenmiş
bitter çikolata
Gıda termometresi
Sarı krema için: Yarım kg süt
2 çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta + 2 adet
yumurta sarısı
2 çay bardağı un
1 paket vanilya
1 çay bardağı ılık su
50 gram tereyağı
YAPILIŞI
Sarı krema için süt ve toz şekeri bir tencerede karıştırıp, orta hararetli ateşe oturtun. Ayrı bir yerde tereyağı hariç, kalan malzemeyi su ile birlikte mikserle çırpın. Süt ılınınca, mikserle çırptığınız karışımı tahta kaşıkla ve sürekli karıştırarak süte ekleyin. Koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp tereyağı ilave edin ve kenara alın. Bitter çikolatayı, sıcaklığını gıda termometresi ile kontrol ederek benmari usulü 45-47 derecede eritin. Çikolatanın 2/3'ünü mermer tezgahın üzerine dökün. Metal bir spatula ile karıştırarak, kıvam almasını sağlayın ve sıcaklığı 28 dereceye düşünce, kaptaki 1/3'ün üzerine ekleyip karıştırın. Ocağın üzerinde, 34 dereceye gelene dek sürekli karıştırın. Karışımı küçük çikolata kalıplarına dökün. Kalıpları ters çevirip, çikolatanın tüm kalıbı kaplamasının sağlayın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Çikolatayı kalıptan çıkarıp, içini sarı krema ile doldurun. Üzerine frambuaz yerleştirin. Arzuya göre krem şanti ile süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Aynı şekilde erittiğiniz çikolataya, çileklerinizi batırarak şık sunumlar da elde edebilirsiniz. Sarı kremanın kalanını buzdolabında saklayıp, pasta yapımında veya meyve salatalarınıza karıştırarak kullanabilirsiniz. Gıda termometresini pasta malzemeleri satan mağazalardan temin edebilirsiniz.