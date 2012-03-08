DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Frambuazlı Parfe

Frambuazlı Parfe

Frambuazlı Parfe
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı krema

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurtanın akı

3 yaprak jelatin

1 su bardağı frambuaz

200 gram beyaz çikolata

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Jelatinleri soğuk suya alarak yumuşamaya bırakın. Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını cam bir kasede bir tutam tuzla katı bir köpük olana kadar mikserle çırpın. Diğer tarafta toz şekeri soğuk kremayla çırpıp kabartın. Yumuşayan jelatinleri sudan çıkartıp, 2-3 çorba kaşığı sıcak suyla eritin. Yumurta aklarını, kremayı ve jelatini karıştırın. Bu karışımın 1/3'ünü ayırın. Kalan kısmına frambuazları ekleyip karıştırın. Dikdörtgen bir kalıba frambuazlı karışımın yarısını yayın. Buzlukta yarım saat bekletin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatayı ayırdığınız karışıma ekleyip karıştırın. Buzluktan çıkardığınız kalıba bu karışımı yayın. Yarım saat kadar buzlukta bekletin. Tekrar buzluktan çıkartıp frambuazlı karışımın kalan yarısını yayın. İyice dondurun. Kalıptan çıkartıp dilimleyerek servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN