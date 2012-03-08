Frambuazlı Parfe

Jelatinleri soğuk suya alarak yumuşamaya bırakın. Oda sıcaklığındaki yumurta aklarını cam bir kasede bir tutam tuzla katı bir köpük olana kadar mikserle çırpın. Diğer tarafta toz şekeri soğuk kremayla çırpıp kabartın. Yumuşayan jelatinleri sudan çıkartıp, 2-3 çorba kaşığı sıcak suyla eritin. Yumurta aklarını, kremayı ve jelatini karıştırın. Bu karışımın 1/3'ünü ayırın. Kalan kısmına frambuazları ekleyip karıştırın. Dikdörtgen bir kalıba frambuazlı karışımın yarısını yayın. Buzlukta yarım saat bekletin. Çikolatayı benmari usulü eritin. Eriyen çikolatayı ayırdığınız karışıma ekleyip karıştırın. Buzluktan çıkardığınız kalıba bu karışımı yayın. Yarım saat kadar buzlukta bekletin. Tekrar buzluktan çıkartıp frambuazlı karışımın kalan yarısını yayın. İyice dondurun. Kalıptan çıkartıp dilimleyerek servis yapın.