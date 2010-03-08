Frambuazlı Mereng

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta akı ile şekeri mikserde 15 dakika çırpın. Karışımı krema torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye iki adet daire şeklinde sıkın. 90 derece fırında 90 dakika pişirin. Pişen merenglerden birini krem şanti ile sıvayın. Servis tabağına alın. Üzerine dondurma, antep fıstığı ve frambuaz taneleri koyun. Diğer merengi üzerine kapatın. Son olarak frambuaz sosu ve frambuaz taneleri ile süsleyerek servis yapın.

