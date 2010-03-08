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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Frambuazlı Mereng

Frambuazlı Mereng

Frambuazlı Mereng
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta akı

2 kahve fincanı to zşeker

20 gram krem şanti

150 gram frambuaz

50 gram antep fıstığı

150 gram kaymaklı dondurma

YAPILIŞI

Yumurta akı ile şekeri mikserde 15 dakika çırpın. Karışımı krema torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye iki adet daire şeklinde sıkın. 90 derece fırında 90 dakika pişirin. Pişen merenglerden birini krem şanti ile sıvayın. Servis tabağına alın. Üzerine dondurma, antep fıstığı ve frambuaz taneleri koyun. Diğer merengi üzerine kapatın. Son olarak frambuaz sosu ve frambuaz taneleri ile süsleyerek servis yapın.
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