Frenk Üzümlü Çilekli Parfe

Sofra Tarifi

3 adet yumurtanın akı 2 paket toz krem şanti Bir buçuk su bardağı soğuk süt 2/3 su bardağı süzme yoğurt 2/3 su bardağı toz şeker 5-6 adet çilek (püre için) 5-6 adet çilek (süslemek için) 1'er su bardağı frenk üzümü ve çilek

YAPILIŞI

Yumurta aklarını cam bir kasede mikserle, katılaşıncaya kadar çırpın. Diğer taraftan toz krem şantiyi soğuk sütle çırpın. Yoğurdu ve toz şekeri ekleyip tekrar çırpın. Püre haline getirdiğiniz çilekleri ekleyip karıştırın. Son olarak çırpılmış yumurta aklarını ekleyip karıştırın. Baton bir kalıbı suyla hafifçe ıslatın. Ayıklanıp dilimlenmiş çileklerden ve frenk üzümünden bir miktarını kalıba yayın. Geriye kalan meyveleri parfe karışımına ekleyip karıştırın. Daha sonra kalıba yayın. Buzlukta 2-3 saat bekletin. Çilekle süsleyin ve servis yapın.