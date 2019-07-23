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Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi

Birçok yemek tarifinin olmazsa olmazıdır un. Unun çeşitlerinden biri olan galeta unu ise tariflere farklı bir kıvam ve lezzet katmasıyla meşhur. Peki galeta unlu kiraz pastası nasıl yapılır?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Keki için:



Yarım su bardağı galeta unu



2 adet yumurta



Yarım su bardağı tozşeker



1 kahve fincanı oda sıcaklığında



tereyağı



Yarım su bardağı un



1 kahve fincanı toz fındık



1 paket vanilya



1 paket kabartma tozu



1 adet limonun rendelenmiş kabuğu





Şerbeti için:



1 su bardağı tozşeker



1 su bardağı su





Kreması için:



Bir buçuk su bardağı süt



Bir buçuk çorba kaşığı tozşeker



1 tatlı kaşığı buğday nişastası



1 tatlı kaşığı un



1 tatlı kaşığı tereyağı



2 çorba kaşığı krema





Süslemek için:



Kiraz


YAPILIŞI

Pastanın keki için derin bir kapta yumurta ve tozşekeri bir çırpıcı ile iyice çırpın. İçine tereyağı, galeta unu, un, toz fındık, vanilya, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. 26 cm çapındaki yağlanmış tart kalıbına boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına çıkarın. Şerbeti için bir tencerede tozşeker ve suyu kaynatın. Soğuyan şerbeti soğuk kekin üzerine gezdirin. Kreması için süt, tozşeker, nişasta ve unu bir tencereye alıp, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra tereyağı ve kremayı katıp, tencereyi ocaktan alın. Kaymak tutmaması için çırpıcı teli ile karıştırıp, ılıtın. Daha sonra kekin üzerine boşaltıp, spatula ile düzeltin. Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra üzerini kirazla süsleyin ve dilimleyerek, servis yapın.

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