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Gerdan Tatlısı Tarifi

Gerdan tatlısı tarifi ... Leziz tadıyla gerdan tatlısı nasıl yapılır?
Gerdan Tatlısı Tarifi
  • 15 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet koyun gerdanı

30'ar adet kuru kayısı ve kuru erik

2 adet çubuk tarçın

5-6 adet karanfil

5-6 parça damla sakızı

1 su bardağı badem

Yarım su bardağı dolmalık fıstık

4 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Kayısı ve erikleri bir gece suda bekletin. Bademleri kaynar suda 5 dakika pişirip kabuklarını soyun. Daha sonra yapışmaz yüzeyli bir tavada renkleri dönene kadar kavurup kenara alın. Dolmalık fıstıkları da kavurun. Gerdanın yağlarını ayıklayıp bir tencereye alın. Üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ekleyin. Önce orta sonra kısık ateşte kemiğinden ayrılıncaya kadar, ara sıra üzerinde biriken köpükleri alarak pişirin. Soğuduktan sonra kemikleri ve etlerin arasındaki sinirleri çıkarın. Eti lif lif ayırıp büyük tencereye alın. Üzerine gerdanı pişirdiğiniz sudan biraz ekleyin. Tencereyi orta ateşte kaynamaya bırakın. Ocağın altını kısıp bir gece suda bekletip süzdüğünüz kayısı ve erikleri ilave edin. Ara sıra karıştırarak yumuşamalarını bekleyin. Kaynama sırasında su eksilirse haşlama suyundan ekleyin. Kayısılar yumuşamaya başladığında tarçın, karanfil, badem ve dolmalık fıstığı ilave edin. Biri iki taşım kaynadıktan sonra toz şeker ve az miktarda toz şekerle dövdüğünüz damla sakızını tencereye ekleyin. 5-10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Servis
kaplarına alıp sıcak olarak ikram edin.
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