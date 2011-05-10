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Halley’li İrmik Helvası

Halley’li İrmik Helvası
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet Halley

2 su bardağı irmik

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

3 su bardağı süt

1 su bardağı su

125 gram tereyağı

Bir buçuk su bardağı toz şeker

6 top vanilyalı dondurma



Üzeri için: Tarçın

YAPILIŞI

İrmiği 15 dakika kavurup, dolmalık fıstık ekleyin. İrmiğin rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Ayrı bir yerde süt, su, tereyağı ve toz şekeri iyice kaynatıp, irmiğe ekleyin. Suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp, kapağını kapatın. Ara sıra karıştırıp 30 dakika dinlendirin. Kapağını açıp soğumaya bırakın. Bu arada Halley'leri küp doğrayın.

Bir kasenin içini streç filmle kaplayın. Ortası boş kalacak şekilde bastırarak irmik helvası yerleştirin. Boş kısma 1 top dondurma ve küp doğranmış Halley yerleştirin. Üzerini irmik helvasıyla kapatın. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Tarçın serpip servis yapın.

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