Hanımın Şapkası Tarifi

Yumurtayı pudra şekeriyle çırpın. Üzüm suyu, süt, sıvı yağ, vanilya, kabartma tozu, un ve bademi iyice karıştırın. Hamuru küçük kek kalıplarına pay edip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Soğuyunca çay kaşığı ile ortalarını çıkarın.

2 Jöle için ikiye bölünmüş 10-12 adet üzüm, toz şeker ve damla sakızını pişirin. Tel süzgeçten geçirip jöle kıvamı alana kadar tekrar pişirin. Jöle ılındığında kalan üzümleri ikiye bölüp karıştırın. Jöleyi şapkaların ortalarına pay edin. Pudra şekeri serpip servis yapın.