Haşhaşlı Elmalı Pasta Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
İki buçuk su bardağı un
1/4 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
125 gram tereyağı
Krema için:
3 çorba kaşığı toz jelatin
3 çorba kaşığı kaynamış su
1 su bardağı süzme yoğurt
1 paket toz krem şanti
4 çorba kaşığı pudra şekeri
2 adet yumurta l 1 su bardağı süt
Üzerine: Vişne reçeli
YAPILIŞI
Hamur malzemesini bir kapta karıştırıp iyice yoğurun ve ince olacak şekilde merdane yardımıyla açın.
Kelepçeli kalıba, hamurun kenarlarını yükselterek yerleştirin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Bu arada reçeli için, toz jelatini 3 çorba kaşığı kaynar suda eritin. Büyük bir kabın içinde 1 su bardağı süzme yoğurt, krem şanti, pudra şekeri, yumurta ve sütü çırpma teliyle karıştırın. Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra pişen kekin üzerine yayın. Buzdolabında 3 saat
beklettikten sonra üzerine vişne reçelini sürüp, servis yapın.