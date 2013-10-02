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Haşhaşlı Elmalı Pasta Tarifi

Haşhaşlı elmalı pasta tarifi size hafifi bir tadı olan kekler elde ettirecektir. Haşhaşlı elmalı pasta nasıl yapılır öğrenip çayınızın yanında size eşlik edecek tatlar yapabilirsiniz.
Haşhaşlı Elmalı Pasta Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

İki buçuk su bardağı un

1/4 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

125 gram tereyağı

Krema için:

3 çorba kaşığı toz jelatin

3 çorba kaşığı kaynamış su

1 su bardağı süzme yoğurt

1 paket toz krem şanti

4 çorba kaşığı pudra şekeri

2 adet yumurta l 1 su bardağı süt

Üzerine: Vişne reçeli

YAPILIŞI

Hamur malzemesini bir kapta karıştırıp iyice yoğurun ve ince olacak şekilde merdane yardımıyla açın.
Kelepçeli kalıba, hamurun kenarlarını yükselterek yerleştirin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Bu arada reçeli için, toz jelatini 3 çorba kaşığı kaynar suda eritin. Büyük bir kabın içinde 1 su bardağı süzme yoğurt, krem şanti, pudra şekeri, yumurta ve sütü çırpma teliyle karıştırın. Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra pişen kekin üzerine yayın. Buzdolabında 3 saat
beklettikten sonra üzerine vişne reçelini sürüp, servis yapın.
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