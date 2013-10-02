Haşhaşlı Elmalı Pasta Tarifi

Kelepçeli kalıba, hamurun kenarlarını yükselterek yerleştirin. 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Bu arada reçeli için, toz jelatini 3 çorba kaşığı kaynar suda eritin. Büyük bir kabın içinde 1 su bardağı süzme yoğurt, krem şanti, pudra şekeri, yumurta ve sütü çırpma teliyle karıştırın. Erimiş olan jelatini de içine ilave edip, 1-2 kez karıştırdıktan sonra pişen kekin üzerine yayın. Buzdolabında 3 saat

beklettikten sonra üzerine vişne reçelini sürüp, servis yapın.

Hamur malzemesini bir kapta karıştırıp iyice yoğurun ve ince olacak şekilde merdane yardımıyla açın.