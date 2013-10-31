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Havuç Tatlısı Tarifi

Sütlü tatlı sevenlere farklı ve leziz bir tarif havuç tatlısı tarifi... Tatlı sevenlerden tam not alacak harika hafif olan havuç tatlısı nasıl yapılır?
Havuç Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg havuç

Yeteri kadar su

1 su bardağı kavrulmuş tuzsuz

Yer fıstığı

1 su bardağı toz nşeker

3 çorba kayığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzerine: 3 çorba kaşığı

rendelenmiş hindistan cevizi

2 adet limonu rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika haşlayın. Havuçları sudan alın. Ilındıktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Yer fıstığını incecik dövün.Toz şeker ve nişastayı 1 su bardağı suda eritin. Üzerine vanilya ekleyip karıştırın ve bir tencereye alın. Havucu katın ve karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Yer fıstığını muhallebiye ekleyip ocaktan alın.Kare ya da dikdörtgen cam bir kabı suyla hafifçe ıslatın. Tatlıyı kaba dökün. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup iyice soğutun. Arzunuza göre dilimleyin.Rendelenmiş hindistan cevizi ve limon kabuğunu karıştırın. Dilimlerin kenarını bu karışıma bulayıp servis yapın.
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