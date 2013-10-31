Havuç Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları temizleyip bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika haşlayın. Havuçları sudan alın. Ilındıktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Yer fıstığını incecik dövün.Toz şeker ve nişastayı 1 su bardağı suda eritin. Üzerine vanilya ekleyip karıştırın ve bir tencereye alın. Havucu katın ve karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Yer fıstığını muhallebiye ekleyip ocaktan alın.Kare ya da dikdörtgen cam bir kabı suyla hafifçe ıslatın. Tatlıyı kaba dökün. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup iyice soğutun. Arzunuza göre dilimleyin.Rendelenmiş hindistan cevizi ve limon kabuğunu karıştırın. Dilimlerin kenarını bu karışıma bulayıp servis yapın.