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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Havuçlu Toplar

Havuçlu Toplar

Havuçlu Toplar
  • 8 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram havuç

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 paket bebe bisküvisi

1 su bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karanfil

Üzerine:

Hindistan cevizi

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyin. Su ve toz şeker ile kısık ateşte pişirin. Suyunu iyice çekince, havucu ocaktan alın. Toz haline getirdiğiniz bisküviyi ekleyin Ceviz, karanfil ve tarçın katın. İyice karıştırın. Daha sonra havuçlu malzemeden ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Hindistan cevizine bulayıp servis yapın.
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