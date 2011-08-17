Havuçlu Toplar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Havuçları rendeleyin. Su ve toz şeker ile kısık ateşte pişirin. Suyunu iyice çekince, havucu ocaktan alın. Toz haline getirdiğiniz bisküviyi ekleyin Ceviz, karanfil ve tarçın katın. İyice karıştırın. Daha sonra havuçlu malzemeden ceviz iriliğinde parçalar koparıp, elinizde yuvarlayın. Hindistan cevizine bulayıp servis yapın.