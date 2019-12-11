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Hindistancevizli Çikolata Dilimleri tarifi

Misafirleriniz geliyor ve siz tatlı olarak ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Misafirleriniz çikolata ve hindistan cevizinin birleşimine bayılacak! İşte hindistan cevizli çikolata dilimleri tarifi sizlerle...
Hindistancevizli Çikolata Dilimleri tarifi
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Keki için: 2 su bardağı un



1 çay kaşığı karbonat, bir tutam tuz



90 gram (1 paket: 80 gram) bitter çikolata



175 gram oda sıcaklığında tereyağı



Bir buçuk su bardağı tozşeker



3 adet yumurta



1 çay kaşığı vanilya ekstratı



1 su bardağı buttermilk (1 su bardağı sütü



ısıtın ve içine 1 çorba kaşığı limon suyu



ekleyip, 10 dakika bekleterek kesilmesini



sağlayın, karıştırarak kullanın)



Yarım su bardağı toz ceviz



Ara kreması için: 3 çorba kaşığı süt



3/4 su bardağı tozşeker



90 gram tereyağı, 2 adet yumurta sarısı



1 çay kaşığı vanilya ekstratı



1 su bardağı hindistancevizi



Çikolatalı sos için:



1 paket (80 gram) bitter çikolata



2 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı tozşeker



1 çay kaşığı vanilya ekstratı



2 çorba kaşığı krema



Süslemek için: Ceviz


YAPILIŞI

Un, karbonat ve tuzu yoğurma kabında karıştırın. Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, ayrı bir kaba alın. Tozşekeri ilave edin ve mikserle iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederken bir yandan çırparak birbirine yedirin. Bu karışıma unlu karışımı, buttermilk, vanilya ekstratı ve toz cevizi ekleyin. 2 Mikserin en düşük seviyesinde tüm malzeme birbiriyle özleşene kadar çırpın. Yağlanmış ve unlanmış orta boy dikdörtgen fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ortadan ikiye kesin. 3 Kekin arasına sürmek için süt, tozşeker, tereyağı, yumurta sarısı ve vanilyayı küçük bir kaba alıp, karıştırarak pişirin. Hindistancevizini ekleyip karıştırdıktan sonra soğutun. Kestiğiniz kekin alt tabanının üzerine bu kremanın 2/3'ünü yayın. Diğer kek parçasını üzerine kapatın. 4 Üzerine yayacağınız çikolata sos için çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Tozşeker, vanilya ekstratı ve krema ekleyip, iyice karıştırdıktan sonra soğutun. Bu sosu kekin üzerine gezdirip, kalan hindistancevizi kreması ve ceviz ile süsleyin.

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