Hindistancevizli Çikolata Dilimleri tarifi

Keki için: 2 su bardağı un
1 çay kaşığı karbonat, bir tutam tuz
90 gram (1 paket: 80 gram) bitter çikolata
175 gram oda sıcaklığında tereyağı
Bir buçuk su bardağı tozşeker
3 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya ekstratı
1 su bardağı buttermilk (1 su bardağı sütü
ısıtın ve içine 1 çorba kaşığı limon suyu
ekleyip, 10 dakika bekleterek kesilmesini
sağlayın, karıştırarak kullanın)
Yarım su bardağı toz ceviz
Ara kreması için: 3 çorba kaşığı süt
3/4 su bardağı tozşeker
90 gram tereyağı, 2 adet yumurta sarısı
1 çay kaşığı vanilya ekstratı
1 su bardağı hindistancevizi
Çikolatalı sos için:
1 paket (80 gram) bitter çikolata
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı tozşeker
1 çay kaşığı vanilya ekstratı
2 çorba kaşığı krema
Süslemek için: Ceviz
Un, karbonat ve tuzu yoğurma kabında karıştırın. Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, ayrı bir kaba alın. Tozşekeri ilave edin ve mikserle iyice çırpın. Yumurtaları teker teker ilave ederken bir yandan çırparak birbirine yedirin. Bu karışıma unlu karışımı, buttermilk, vanilya ekstratı ve toz cevizi ekleyin. 2 Mikserin en düşük seviyesinde tüm malzeme birbiriyle özleşene kadar çırpın. Yağlanmış ve unlanmış orta boy dikdörtgen fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrol ederek (pişip pişmediğini anlamak için hamura bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Soğuduktan sonra enlemesine ortadan ikiye kesin. 3 Kekin arasına sürmek için süt, tozşeker, tereyağı, yumurta sarısı ve vanilyayı küçük bir kaba alıp, karıştırarak pişirin. Hindistancevizini ekleyip karıştırdıktan sonra soğutun. Kestiğiniz kekin alt tabanının üzerine bu kremanın 2/3'ünü yayın. Diğer kek parçasını üzerine kapatın. 4 Üzerine yayacağınız çikolata sos için çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. Tozşeker, vanilya ekstratı ve krema ekleyip, iyice karıştırdıktan sonra soğutun. Bu sosu kekin üzerine gezdirip, kalan hindistancevizi kreması ve ceviz ile süsleyin.