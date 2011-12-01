Hindistancevizli Pirinçli Tartölet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Un ve tereyağını mikserle ekmek kırıntısı görüntüsü alana kadar çırpın. Suyu ekleyip tekrar karıştırın. Hamuru buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Hamuru 8 eşit parçaya ayırıp merdaneyle açın. Tartölet kalıplarını yağlayıp hamurları kalıba yerleştirin. Kabarmaması için hamurların üzerine yağlı kağıt yerleştirip nohut yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Yağlı kağıt ve nohudu alıp 5 dakika daha pişirin. Diğer tarafta pirinç, süt ve tozşekerin yarısını bir tencereye alın. Karıştırarak pirinçler yumuşayana kadar pişirin. Vanilya, hindistan cevizi, çırpılmış yumurta ve kremayı ekleyip karıştırın. Karışımı tartların üzerine paylaştırın. 10-12 dakika pişirin. Fırından çıkartıp üzerine kalan toz şekeri serpin ve servis yapın.