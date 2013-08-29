Hindistancevizli Profiterol Tarifi

İlk olarak krema için yumurta, un, tozşeker, süt ve kremayı topak kalmayacak şekilde karıştırın. Orta hararetli ateş üzerinde koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp hindistan cevizi rendesini ekleyip karıştırın. Soğuması için kenara bırakın. Yağı bir tencerede eritip, bir tutam tuz ve bir su bardağı suyu ilave ederek, kaynatın. Su kaynayınca unu ekleyin. Topaklanmaması için iyice karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin. Ateşten indirip biraz ılındıktan sonra içine teker teker 7 adet yumurtayı ekleyin. Hamuru krema torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla ceviz büyüklüğünde topaklar sıkın. 200 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Fırını kapatıp içlerini çekmesi için 10 dakika fırında bekletin. Soğuyan topları alt kısmından kesin. İçlerine hindistan cevizli kremadan doldurun. Topları servis tabağına yerleştirin. Üzeri için bitter çikolatayı sütle birlikte benmari usulü karıştırarak eritin. Sosu topların üzerine gezdirin. Hindistan cevizi serpip servis yapın.

Afiyet olsun ..