DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hindistancevizli Profiterol Tarifi

Hindistancevizli Profiterol Tarifi

Hindistancevizi ve çikolatatı bir sevenler için hindistancevizli profiterol tarifi... Yapımı uzun olsa da tadı ile yorgunluğunuzu alacak hindistancevizli profiterol tarifi...
Hindistancevizli Profiterol Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

1 su bardağı su

Bir tutam tuz

4 kahve fincanı un

7 adet yumurta



Krema için:

4 adet yumurta

1 su bardağı + iki buçuk çorba kaşığı un

Bir buçuk su bardağı + 5 çorba kaşığı toz şeker

6 su bardağı süt

200 ml krema

Yarım su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi



Üzerine için ;

200 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı süt

Yarım çay bardağı rendelenmiş hindistan cevizi


YAPILIŞI

İlk olarak krema için yumurta, un, tozşeker, süt ve kremayı topak kalmayacak şekilde karıştırın. Orta hararetli ateş üzerinde koyulaşana dek karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp hindistan cevizi rendesini ekleyip karıştırın. Soğuması için kenara bırakın. Yağı bir tencerede eritip, bir tutam tuz ve bir su bardağı suyu ilave ederek, kaynatın. Su kaynayınca unu ekleyin. Topaklanmaması için iyice karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak 10 dakika pişirin. Ateşten indirip biraz ılındıktan sonra içine teker teker 7 adet yumurtayı ekleyin. Hamuru krema torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla ceviz büyüklüğünde topaklar sıkın. 200 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Fırını kapatıp içlerini çekmesi için 10 dakika fırında bekletin. Soğuyan topları alt kısmından kesin. İçlerine hindistan cevizli kremadan doldurun. Topları servis tabağına yerleştirin. Üzeri için bitter çikolatayı sütle birlikte benmari usulü karıştırarak eritin. Sosu topların üzerine gezdirin. Hindistan cevizi serpip servis yapın.
Afiyet olsun ..
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN