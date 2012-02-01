DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hindistancevizli Sorbe

Hindistancevizli Sorbe

Hindistancevizli Sorbe
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg hindistan cevizi püresi

İki buçuk su bardağı su

Bir buçuk su bardağı toz şeker

200 gram glikoz

Üzerine: Rendelenmiş hindistan cevizi

YAPILIŞI

Su, toz şeker ve glikozu bir tencereye alın. Glikoz eriyene kadar kaynatıp ocaktan alın. Hindistan cevizi püresini tencereye aktarın. İyice karıştırıp soğuyana dek bekletin. Karışımı bir kaba aktarıp buzluğa yerleştirin. Donana dek bekletin. Daha sonra çıkarıp mikserle 10 dakika çırpın. Aynı işlemi üç kez tekrarlayın. Sorbeyi dondurma kaşığı ile alarak buzdolabında soğutulmuş kuplara koyun. Hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hindistancevizi püresini taze hindistancevizini blenderden geçirerek hazırlayabilirisiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN