Hindistancevizli Sorbe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Su, toz şeker ve glikozu bir tencereye alın. Glikoz eriyene kadar kaynatıp ocaktan alın. Hindistan cevizi püresini tencereye aktarın. İyice karıştırıp soğuyana dek bekletin. Karışımı bir kaba aktarıp buzluğa yerleştirin. Donana dek bekletin. Daha sonra çıkarıp mikserle 10 dakika çırpın. Aynı işlemi üç kez tekrarlayın. Sorbeyi dondurma kaşığı ile alarak buzdolabında soğutulmuş kuplara koyun. Hindistan cevizi ile süsleyerek servis yapın.