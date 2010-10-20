Hindistancevizli Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vişneli jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Küçük tart kalıplarını suyla ıslatıp içlerine jöleyi paylaştırın. Üzerlerine birer çorba kaşığı hindistan cevizi dökün. Donması için buzdolabında 1 saat bekletin. Diğer taraftan vanilyalı pudinge süt ekleyip, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Hazırladığınız pudingi donmuş hindistan cevizli jölelerin üzerine pay edin. Kedidili bisküvilerini pudinglerin üzerine yerleştirin. Soğuması için buzdolabında 1-2 saat bekletin. Daha sonra kalıptan kolay çıkarmak için sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletin ve servis tabağına ters çevirip çıkarın.