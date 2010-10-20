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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hindistancevizli Jöle

Hindistancevizli Jöle

Hindistancevizli Jöle
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket vişneli jöle

5 çorba kaşığı hindistan cevizi

1 paket vanilyalı puding

2 su bardağı süt

10-12 adet kedidili bisküvi

YAPILIŞI

Vişneli jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayın. Küçük tart kalıplarını suyla ıslatıp içlerine jöleyi paylaştırın. Üzerlerine birer çorba kaşığı hindistan cevizi dökün. Donması için buzdolabında 1 saat bekletin. Diğer taraftan vanilyalı pudinge süt ekleyip, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Hazırladığınız pudingi donmuş hindistan cevizli jölelerin üzerine pay edin. Kedidili bisküvilerini pudinglerin üzerine yerleştirin. Soğuması için buzdolabında 1-2 saat bekletin. Daha sonra kalıptan kolay çıkarmak için sıcak suyun içinde 1-2 dakika bekletin ve servis tabağına ters çevirip çıkarın.
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