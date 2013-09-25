DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hurma Dolması Tarifi

Hurma Dolması Tarifi

Hurma nasıl farklı kullanılır sorusuna en iyi cevap hurma dolması tarifi. Küçük dokunuşlarla damağınızı şenlendirecek hurma dolması nasıl yapılır?
Hurma Dolması Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet Trabzon hurması (Cennet hurması)

Yarım su bardağı ceviz

6-7 adet bisküvi

1 çay bardağı bal

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Hurmaların kabuklarını soyup, içlerini kaşık yardımıyla oyun. Çıkardığınız içleri rendeleyin. Ceviz, bisküvi, bal ve rendelenmiş hurma içini karıştırıp, hurmaların içine doldurun. Hurmaları servis tabağına alın. Toz krem şantiyi soğuk süt ile mikserleyin. Krem şantinin yarısını servis tabağına yayın. Hurmaları krem şantinin üzerine yerleştirin. Hurmaların üzerlerini krem şanti ile süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Çilek Sorbeli İrmikli Muhallebi Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN