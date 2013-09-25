Hurma Dolması Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet Trabzon hurması (Cennet hurması)
Yarım su bardağı ceviz
6-7 adet bisküvi
1 çay bardağı bal
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
YAPILIŞI
Hurmaların kabuklarını soyup, içlerini kaşık yardımıyla oyun. Çıkardığınız içleri rendeleyin. Ceviz, bisküvi, bal ve rendelenmiş hurma içini karıştırıp, hurmaların içine doldurun. Hurmaları servis tabağına alın. Toz krem şantiyi soğuk süt ile mikserleyin. Krem şantinin yarısını servis tabağına yayın. Hurmaları krem şantinin üzerine yerleştirin. Hurmaların üzerlerini krem şanti ile süsleyip servis yapın.