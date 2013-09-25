Hurma Dolması Tarifi

Hurma nasıl farklı kullanılır sorusuna en iyi cevap hurma dolması tarifi. Küçük dokunuşlarla damağınızı şenlendirecek hurma dolması nasıl yapılır?

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti