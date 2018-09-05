Hurma Topları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp, bir kaba alın ve üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip 3 saat dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzün. Bademleri de bir kaba alıp, üzerine su ilave edin ve 7-8 saat dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzüp kabuklarını temizleyin ve blenderden geçirin. Hurma ve hindistan cevizi yağını ilave edip, blenderden geçirin. Bir kaba alıp, üzerine 3 çorba kaşığı kakao ekleyin ve elinizle yoğurun. Harçtan küçük bezeler koparıp şekil verin. Kalan kakaoya bulayın ve servis yapın.