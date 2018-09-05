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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hurma Topları

Hurma Topları

Hurma Topları
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram hurma

1 su bardağı çiğ badem

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

4 çorba kaşığı raw kakao

YAPILIŞI

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp, bir kaba alın ve üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip 3 saat dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzün. Bademleri de bir kaba alıp, üzerine su ilave edin ve 7-8 saat dinlendirin. Sürenin sonunda suyunu süzüp kabuklarını temizleyin ve blenderden geçirin. Hurma ve hindistan cevizi yağını ilave edip, blenderden geçirin. Bir kaba alıp, üzerine 3 çorba kaşığı kakao ekleyin ve elinizle yoğurun. Harçtan küçük bezeler koparıp şekil verin. Kalan kakaoya bulayın ve servis yapın.
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