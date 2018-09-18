Hurmalı Brownie

Sofra Tarifi
MALZEMELER
TABANI İÇİN:
2 adet orta boy muz
180 gram hurma
1/2 su bardağı kakao
1 çay bardağı badem (öğütülmüş/toz)
2 yemek kaşığı süt
1 adet yumurta
ÜZERİ İÇİN:
2 yemek kaşığı pekmez
1 çay bardağı yulaf ezmesi
1/2 çay bardağı fındık
1/2 çay bardağı çiğ badem
1/2 çay bardağı ye rfıstığı
YAPILIŞI
Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları, muz, kakao, toz badem, süt ve yumurtayla birlikle tamamen karışana kadar blenderize edin. Tercihen kare bir kaba, kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin ve karışımı yağlı kağıdın üzerine dökün. Fındık, badem, yer fıstığı, yulaf ezmesi ve pekmezi, 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyerek karıştırın. Bu karışımı kakaolu tabanın üzerine ekleyin ve çok hafif bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.