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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Hurmalı Brownie

Hurmalı Brownie

Hurmalı Brownie
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

TABANI İÇİN:

2 adet orta boy muz

180 gram hurma

1/2 su bardağı kakao

1 çay bardağı badem (öğütülmüş/toz)

2 yemek kaşığı süt

1 adet yumurta



ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay bardağı yulaf ezmesi

1/2 çay bardağı fındık

1/2 çay bardağı çiğ badem

1/2 çay bardağı ye rfıstığı

YAPILIŞI

Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları, muz, kakao, toz badem, süt ve yumurtayla birlikle tamamen karışana kadar blenderize edin. Tercihen kare bir kaba, kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin ve karışımı yağlı kağıdın üzerine dökün. Fındık, badem, yer fıstığı, yulaf ezmesi ve pekmezi, 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyerek karıştırın. Bu karışımı kakaolu tabanın üzerine ekleyin ve çok hafif bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
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