Hurmalı Brownie

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları, muz, kakao, toz badem, süt ve yumurtayla birlikle tamamen karışana kadar blenderize edin. Tercihen kare bir kaba, kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin ve karışımı yağlı kağıdın üzerine dökün. Fındık, badem, yer fıstığı, yulaf ezmesi ve pekmezi, 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyerek karıştırın. Bu karışımı kakaolu tabanın üzerine ekleyin ve çok hafif bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.