İncir Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çayı suyun içine atıp, 15 dakika dinlendirin ve süzün. İncirleri geniş bir kaba dizip, çay suyunu üzerine gezdirin. Bir gece dinlendirin. İncirleri suyun içinden alıp, çay suyunu daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırın. İncirleri alt kısımlarından açın. Ayrı bir yerde bademi sıcak suda dinlendirip kabuklarını soyun. Daha sonra cevizle birlikte blenderden geçirin. Karışımı incirlerin altından doldurup, meyveleri sap kısımları üste gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Çay suyuna 1 su bardağı su ekleyin. Bal gezdirip, limon kabuğu ve toz şeker ilave edin. Defne yaprağı ekleyip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Çaylı suyu süzüp incirlerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Cevizle birlikte servis yapın.