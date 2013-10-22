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İncir Tatlısı Tarifi

Bayramda köye gidiyorsanız bol bol incir getirin. Çünkü değerlendirebileceğiniz bir tatlı önerisi veriyoruz. İncir tatlısı tarifi ile incirlerinizle mis gibi tatlı yapabilirsiniz. İncir tatlısı nasıl yapılır merak ettiyseniz okumaya devam edin.
İncir Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram taze incir

2 tatlı kaşığı çay

İki buçuk su bardağı kaynamış su

1 su bardağı badem

1 su bardağı ceviz

3 çorba kaşığı bal

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı toz şeker

3 adet defne yaprağı

Servis için: Ceviz

YAPILIŞI

Çayı suyun içine atıp, 15 dakika dinlendirin ve süzün. İncirleri geniş bir kaba dizip, çay suyunu üzerine gezdirin. Bir gece dinlendirin. İncirleri suyun içinden alıp, çay suyunu daha sonra kullanılmak üzere kenara ayırın. İncirleri alt kısımlarından açın. Ayrı bir yerde bademi sıcak suda dinlendirip kabuklarını soyun. Daha sonra cevizle birlikte blenderden geçirin. Karışımı incirlerin altından doldurup, meyveleri sap kısımları üste gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Çay suyuna 1 su bardağı su ekleyin. Bal gezdirip, limon kabuğu ve toz şeker ilave edin. Defne yaprağı ekleyip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Çaylı suyu süzüp incirlerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Cevizle birlikte servis yapın.
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