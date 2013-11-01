İncir ve Hurmalı Tatlı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İncir ve hurmayı küp şeklinde doğrayıp, bir tencereye alın. Üzerine krema ve toz şeker ekleyip, kısık ateşte yarım saat pişirin. Kaynayan karışımı ocaktan alın ve blenderden geçirip, püre haline getirin. Diğer taraftan pandispanya için tüm malzemeyi derin bir kaba koyun ve mikserle 5 dakika çırpın. 18 x 18 cm' lik kelepçeli kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve geniş ağızlı bir bardakla kesip, yuvarlaklar çıkarın. Sos için hindistan cevizi sütü, krema, süt, salep ve tarçını bir tencereye alıp, karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 3 dakika daha bekletip, ocaktan alın. Yuvarlak kestiğiniz pandispanya parçasını bu sosla ıslatın. Üzerine kaşık yardımıyla incir püresinden koyun ve tekrar sos gezdirip, dondurma yerleştirin. Diğer pandispanyaları da aynı şekilde hazırlayıp, bekletmeden servis yapın