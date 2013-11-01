DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / İncir ve Hurmalı Tatlı Tarifi

İncir ve Hurmalı Tatlı Tarifi

Dondurma ile süsleyerek buz gibi bir lezzet şöleni yaşayacağınız incir ve hurmalı tatlı nasıl yapılır? İşte detayları ile incir ve hurmalı tatlı tarifi...
İncir ve Hurmalı Tatlı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

14 adet kuru incir

12 adet hurma (çekirdeği alınmış)

1 su bardağı krema

1 tatlı kaşığı toz şeker

Pandispanya için:

7 adet yumurta

1 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Sos için:

1 çay bardağı hindistan cevizi sütü

1 çay bardağı krema

1 çay bardağı süt

Yarım çay kaşığı toz salep

Yarım çay kaşığı tarçın

Üzerine:

4 top vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

İncir ve hurmayı küp şeklinde doğrayıp, bir tencereye alın. Üzerine krema ve toz şeker ekleyip, kısık ateşte yarım saat pişirin. Kaynayan karışımı ocaktan alın ve blenderden geçirip, püre haline getirin. Diğer taraftan pandispanya için tüm malzemeyi derin bir kaba koyun ve mikserle 5 dakika çırpın. 18 x 18 cm' lik kelepçeli kalıba boşaltın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve geniş ağızlı bir bardakla kesip, yuvarlaklar çıkarın. Sos için hindistan cevizi sütü, krema, süt, salep ve tarçını bir tencereye alıp, karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 3 dakika daha bekletip, ocaktan alın. Yuvarlak kestiğiniz pandispanya parçasını bu sosla ıslatın. Üzerine kaşık yardımıyla incir püresinden koyun ve tekrar sos gezdirip, dondurma yerleştirin. Diğer pandispanyaları da aynı şekilde hazırlayıp, bekletmeden servis yapın
Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN