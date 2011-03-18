DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / İncir Şöleni

İncir Şöleni

İncir Şöleni
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuru incir

100'er gram ceviz ve badem

100 gram çekirdeksiz kuru üzüm

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Sosu için:

100 gram incir

2 su bardağı süt

Üzeri için:

50 gram antep fıstığı ve kaymak

YAPILIŞI

İncirlerin uç kısımlarını keserek su dolu bir kapta 20 dakika bekletin. Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu kaynatın. Sosu hazırlamak için incirleri doğrayıp, tencereye alın. Üzerine sütü ilave ederek kaynatın. Robottan geçirip püre haline getirin. Haşladığınız incirlerin içine ceviz, badem ve kuru üzümleri doldurup ağızlarını kapatın. Servis tabağına incirli sosu yayın. Üzerine, içini doldurduğunuz incirleri yerleştirip üzerine şerbeti gezdirin. Antep fıstığı ve kaymakla servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN