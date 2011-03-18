İncir Şöleni

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kuru incir
100'er gram ceviz ve badem
100 gram çekirdeksiz kuru üzüm
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
Sosu için:
100 gram incir
2 su bardağı süt
Üzeri için:
50 gram antep fıstığı ve kaymak
YAPILIŞI
İncirlerin uç kısımlarını keserek su dolu bir kapta 20 dakika bekletin. Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu kaynatın. Sosu hazırlamak için incirleri doğrayıp, tencereye alın. Üzerine sütü ilave ederek kaynatın. Robottan geçirip püre haline getirin. Haşladığınız incirlerin içine ceviz, badem ve kuru üzümleri doldurup ağızlarını kapatın. Servis tabağına incirli sosu yayın. Üzerine, içini doldurduğunuz incirleri yerleştirip üzerine şerbeti gezdirin. Antep fıstığı ve kaymakla servis yapın.