İncir Şöleni

Sofra Tarifi

500 gram kuru incir 100'er gram ceviz ve badem 100 gram çekirdeksiz kuru üzüm Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker 1 su bardağı su Sosu için: 100 gram incir 2 su bardağı süt Üzeri için: 50 gram antep fıstığı ve kaymak

YAPILIŞI

İncirlerin uç kısımlarını keserek su dolu bir kapta 20 dakika bekletin. Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve suyu kaynatın. Sosu hazırlamak için incirleri doğrayıp, tencereye alın. Üzerine sütü ilave ederek kaynatın. Robottan geçirip püre haline getirin. Haşladığınız incirlerin içine ceviz, badem ve kuru üzümleri doldurup ağızlarını kapatın. Servis tabağına incirli sosu yayın. Üzerine, içini doldurduğunuz incirleri yerleştirip üzerine şerbeti gezdirin. Antep fıstığı ve kaymakla servis yapın.