İncir Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki su bardağı sütü tencereye alın. Üzerine un, rendelenmiş limon kabuğu, yumurta sarısı, toz şeker ve vanilya ilave edip iyice çırpın. Ocağa oturtup kısık ateşte, karıştırarak hafifçe koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Daha sonra krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp üzerine ilave edin. İncirlerin kabuklarını soyup servis tabağına alın. Hazırladığınız sosu üzerilerin dökün. Böğürtlen, kıyılmış fındık ve antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.