İncir Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet taze incir
3 su bardağı süt
3 çorba kaşığı un
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 adet yumurtanın sarısı
1 çay kaşığı vanilya
1 su bardağı toz şeker
1 paket krem şanti
Süslemek için:
8 adet dondurulmuş böğürtlen
2 çorba kaşığı kıyılmış fındık
2 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı
YAPILIŞI
İki su bardağı sütü tencereye alın. Üzerine un, rendelenmiş limon kabuğu, yumurta sarısı, toz şeker ve vanilya ilave edip iyice çırpın. Ocağa oturtup kısık ateşte, karıştırarak hafifçe koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Daha sonra krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp üzerine ilave edin. İncirlerin kabuklarını soyup servis tabağına alın. Hazırladığınız sosu üzerilerin dökün. Böğürtlen, kıyılmış fındık ve antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.