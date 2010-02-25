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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / İncir Tatlısı

İncir Tatlısı

İncir Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet taze incir

3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı toz şeker

1 paket krem şanti

Süslemek için:

8 adet dondurulmuş böğürtlen

2 çorba kaşığı kıyılmış fındık

2 çorba kaşığı kıyılmış antep fıstığı

YAPILIŞI

İki su bardağı sütü tencereye alın. Üzerine un, rendelenmiş limon kabuğu, yumurta sarısı, toz şeker ve vanilya ilave edip iyice çırpın. Ocağa oturtup kısık ateşte, karıştırarak hafifçe koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Daha sonra krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp üzerine ilave edin. İncirlerin kabuklarını soyup servis tabağına alın. Hazırladığınız sosu üzerilerin dökün. Böğürtlen, kıyılmış fındık ve antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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