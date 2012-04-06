İncirli Cheesecake (Küba Mutfağı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kaba krem peynir, yoğurt ve bir çorba kaşığı toz şekeri alıp karıştırın. Karışımın içine incir püresi ve yumurtaları ekleyin. Başka bir kabın içinde yumurta aklarını çırparak iyice köpürtün. İçine yarım su bardağı toz şeker ilave edip tekrar çırparak köpük haline getirin. Mısır nişastasını köpüğe yedirin. İki karışımı birbirine ekleyip iyice karıştırın. Limon suyu, vanilya esansı ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Hafifçe yağladığınız bir kalıba karışımı dökün. İçine sıcak su konmuş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 120 dakika pişirin.