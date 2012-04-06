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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / İncirli Cheesecake (Küba Mutfağı)

İncirli Cheesecake (Küba Mutfağı)

İncirli Cheesecake (Küba Mutfağı)
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Dünya Mutfağı
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

800 gram krem peynir

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

Bir buçuk su bardağı toz şeker

250 gram taze incir püresi

2 adet yumurta

4 adet yumurtanın akı

1 adet limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı vanilya esansı

Yarım su bardağı mısır nişastası

YAPILIŞI

Derin bir kaba krem peynir, yoğurt ve bir çorba kaşığı toz şekeri alıp karıştırın. Karışımın içine incir püresi ve yumurtaları ekleyin. Başka bir kabın içinde yumurta aklarını çırparak iyice köpürtün. İçine yarım su bardağı toz şeker ilave edip tekrar çırparak köpük haline getirin. Mısır nişastasını köpüğe yedirin. İki karışımı birbirine ekleyip iyice karıştırın. Limon suyu, vanilya esansı ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Hafifçe yağladığınız bir kalıba karışımı dökün. İçine sıcak su konmuş fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 120 dakika pişirin.
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