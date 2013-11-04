İncirli Mürdüm Erikli Milföy

Krema için yumurta, nişasta, un, toz şeker ve vanilyayı tencerede karıştırıp, ocağa oturtun. Ayrı bir yerde sütü kaynatın. Yavaş yavaş karıştırarak kremaya ekleyin ve 10 dakika pişirin. Eriklerin çekirdek yataklarını çıkartıp, haşlayın. Blenderden geçirip, tencereye ilave edin. Lavanta ekleyip karıştırın. 30 dakika dinlendirin. Milföy hamuru için tüm malzemeyi iyice yoğurun. 20 dakika dinlendirip, 2 cm kalınlığında açın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 140 derece fırında 1 saat pişirin. Dilediğiniz şekilde dilimleyip, soğumaya bırakın. İki adet milföyün arasına krema sürüp, parizyen kaşığıyla çıkarılmış top incir yerleştirin. Aynı şekilde ikinci kat milföyün üzerine krema sürüp, incir yerleştirin. Kalan milföyleri de ikişerli şekilde hazırlayıp servis yapın.

Afiyet olsun ..