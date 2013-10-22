İncirli Puding Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet büyük boy taze incir
1 paket vanilyalı puding
1 paket labne peyniri, 1 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı vanilya
2 su bardağı süt, 4 çorba kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu
Bir tutam tuz
Üzeri için: 1 su bardağı su
1 çorba kaşığı mısır nişastası
1 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Pudingi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp geniş bir kaseye boşaltın. Kabukları soyulup, doğranmış 6 adet inciri ekleyip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde labne peynirinin yarısı, yumurta, toz şeker ve vanilyayı karıştırın. Süt, sıvı yağ ve unun yarısını ekleyin. Kalan unu ayrı bir yerde kabartma tozu ve tuz ile harmanlayıp, labne peynirli karışıma ilave edin ve yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerinde 40x30 cm ebadında açın. 2 Kalan labne peynirini pudinge ekleyip karıştırın. Daha sonra hamurun üzerine sürün. Hamuru uzun tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın. Dilimleyip, yağlı kağıtla kaplı fırın tepsisine dizin. Kalan incirleri halka dilimleyip, hamurların üzerlerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. 3 Üzeri için su, mısır nişastası ve toz şekeri şeffaflaşana dek kaynatıp, tatlıların üzerine gezdirin. 5-10 dakika sonra servis yapın.