DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / İncirli Puding Tatlısı Tarifi

İncirli Puding Tatlısı Tarifi

Puding tadında farklılık istiyorsanız incirli puding tatlısı tarifini deneyin. Peki bu incirli puding tatlısı nasıl yapılır?
İncirli Puding Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet büyük boy taze incir

1 paket vanilyalı puding

1 paket labne peyniri, 1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya

2 su bardağı süt, 4 çorba kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu

Bir tutam tuz

Üzeri için: 1 su bardağı su

1 çorba kaşığı mısır nişastası

1 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Pudingi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp geniş bir kaseye boşaltın. Kabukları soyulup, doğranmış 6 adet inciri ekleyip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde labne peynirinin yarısı, yumurta, toz şeker ve vanilyayı karıştırın. Süt, sıvı yağ ve unun yarısını ekleyin. Kalan unu ayrı bir yerde kabartma tozu ve tuz ile harmanlayıp, labne peynirli karışıma ilave edin ve yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerinde 40x30 cm ebadında açın. 2 Kalan labne peynirini pudinge ekleyip karıştırın. Daha sonra hamurun üzerine sürün. Hamuru uzun tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın. Dilimleyip, yağlı kağıtla kaplı fırın tepsisine dizin. Kalan incirleri halka dilimleyip, hamurların üzerlerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. 3 Üzeri için su, mısır nişastası ve toz şekeri şeffaflaşana dek kaynatıp, tatlıların üzerine gezdirin. 5-10 dakika sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN