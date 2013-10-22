İncirli Puding Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pudingi paketin üzerindeki tarife göre hazırlayıp geniş bir kaseye boşaltın. Kabukları soyulup, doğranmış 6 adet inciri ekleyip soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde labne peynirinin yarısı, yumurta, toz şeker ve vanilyayı karıştırın. Süt, sıvı yağ ve unun yarısını ekleyin. Kalan unu ayrı bir yerde kabartma tozu ve tuz ile harmanlayıp, labne peynirli karışıma ilave edin ve yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerinde 40x30 cm ebadında açın. 2 Kalan labne peynirini pudinge ekleyip karıştırın. Daha sonra hamurun üzerine sürün. Hamuru uzun tarafından başlayarak rulo şeklinde sarın. Dilimleyip, yağlı kağıtla kaplı fırın tepsisine dizin. Kalan incirleri halka dilimleyip, hamurların üzerlerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Soğumaya bırakın. 3 Üzeri için su, mısır nişastası ve toz şekeri şeffaflaşana dek kaynatıp, tatlıların üzerine gezdirin. 5-10 dakika sonra servis yapın.