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Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar İncirli ve granolalı pratik dondurma

İncirli ve granolalı pratik dondurma

İncirli ve granolalı pratik dondurma
  • 8 Kişilik
  • Pişirme: 20 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8-10 adet taze incir



1 su bardağı granola



500 gram ev yapımı labne peyniri



3 yemek kaşığı bal



4-5 dal nane


YAPILIŞI

Labne peynirini büyük bir karıştırma kabına alın. İncirlerin yarısını ayırıp geri kalanını küçük küp doğrayın ve peynire ekleyin. Granola, bal, 3 dal nane yaprağını da kabaca parçalayarak karışıma ekleyin ve karıştırın.

20x20 cm'lik bir fırın kabını pişirme kağıdı veya streç filmle kaplayın. Hazırladığınız karışımı yayıp üzerini düzeltin.

Ayırdığınız incirleri ince dilimleyin ve karışımın üzerine elinizle hafifçe bastırarak yerleştirin. Ayırdığınız nane yapraklarını da yerleştirip üzerini streç filmle kapatın. 1 gece derin dondurucuda bekletin ve dilimleyerek servis yapın.

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