İngiliz Kremalı Meyve Salatası

Sütün içine tuz ve vanilyayı koyarak orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp 1-2 dakika daha kaynatın. Yumurta sarılarını çukur bir kapta iyice çırpın. Toz şekeri ekleyip, çırpmaya devam edin. Sıcak sütü ince ince akıtarak yumurtaya karıştırın. Bu arada hızla çırpmaya devam edin. Sütü tamamen boşaltınca, kabı su dolu başka bir kabın içinde ocağa oturtun. Tahta kaşıkla, kaşığın üstünde ince bir tabaka oluşturana kadar karıştırarak pişirin. Soğutun, kup bardaklarının içine pay edin. Narlardan birinin suyunu iyice sıkın. Diğer narın tanelerini ayıklayın. Portakal ve muzun kabuklarını soyup dilimleyin. Nar tanelerini, portakal ve muz dilimlerini bir kaba aktarın. Nar suyunu portakal likörü ve limon suyuyla karıştırın. Meyvelerin üzerine dökün. 1 saat kadar buzdolabında bekletip soğutun. İngiliz kremasını üç kaseye pay edin. Üzerlerine meyve salatasını koyup, soğuk servis yapın