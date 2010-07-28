İngiliz Şeftali Pudingi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küçük bir puding kalıbını iyice yağlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozunu, yarım çay kaşığı tuzu, küp doğradığınız margarini ve ekmek kırıntısını bir kaba alarak önce harmanlayın sonrasında karıştırın Hafifçe çırptığınız yumurtaları, altın şurubu ve pekmezi ekleyin. En son Şeftaliyi ilave edin. Karışımı kalıba aktararak folyo

ile kaplayın. Kalıbı içi su dolu bir kabın içine yerleştirerek fırına yerleştirin. 200 derece ısıda 60-70 dakika

pişirin. Vanilyalı dondurma ve toz tarçın eşliğinde servis yapın.

