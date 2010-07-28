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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / İngiliz Şeftali Pudingi

İngiliz Şeftali Pudingi

İngiliz Şeftali Pudingi
  • 7 Kişilik
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

Yarım paket margarin

2 adet yumurta

6 çorba kaşığı altın şurubu

6 çorba kaşığı üzüm pekmezi

2 su bardağı küp doğranmış şeftali

YAPILIŞI

Küçük bir puding kalıbını iyice yağlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozunu, yarım çay kaşığı tuzu, küp doğradığınız margarini ve ekmek kırıntısını bir kaba alarak önce harmanlayın sonrasında karıştırın Hafifçe çırptığınız yumurtaları, altın şurubu ve pekmezi ekleyin. En son Şeftaliyi ilave edin. Karışımı kalıba aktararak folyo
ile kaplayın. Kalıbı içi su dolu bir kabın içine yerleştirerek fırına yerleştirin. 200 derece ısıda 60-70 dakika
pişirin. Vanilyalı dondurma ve toz tarçın eşliğinde servis yapın.
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