İngiliz Şeftali Pudingi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı
Yarım paket margarin
2 adet yumurta
6 çorba kaşığı altın şurubu
6 çorba kaşığı üzüm pekmezi
2 su bardağı küp doğranmış şeftali
YAPILIŞI
Küçük bir puding kalıbını iyice yağlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozunu, yarım çay kaşığı tuzu, küp doğradığınız margarini ve ekmek kırıntısını bir kaba alarak önce harmanlayın sonrasında karıştırın Hafifçe çırptığınız yumurtaları, altın şurubu ve pekmezi ekleyin. En son Şeftaliyi ilave edin. Karışımı kalıba aktararak folyo
ile kaplayın. Kalıbı içi su dolu bir kabın içine yerleştirerek fırına yerleştirin. 200 derece ısıda 60-70 dakika
pişirin. Vanilyalı dondurma ve toz tarçın eşliğinde servis yapın.